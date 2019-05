الكويت تُباشر العمل لإطلاق شبكات الجيل الخامس في يونيو المُقبل

أوعز رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بالبدأ في تفعيل خدمات الجيل الخامس 5G لشبكات الاتصالات، على أن يبدأ الإطلاق التجاري للخدمة الجديدة منتصف يونيو المقبل.

حيث أشاد الصباح بمواكبة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتطورات قطاع الاتصالات عالمياً والتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن الكويت من الدول المتقدمة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في المنطقة.

كما أعرب عن اعتزازه بأن تكون الكويت من أولى الدول في المنطقة، في تقديم خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، وهو ما سيفتح معه آفاقاً رحبة لإنترنت الأشياء، موجهاً في الوقت ذاته الجهات الحكومية إلى الاستفادة من تلك التطورات في البنية التحتية، وقطاع الاتصالات لخدمة الحكومة الذكية والإلكترونية.

من جهته أعلن رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية سالم الأذينة، استكمال التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس لشركات الاتصالات المتنقلة وذلك بعد التنسيق مع الهيئة، مشيراً إلى جاهزية إطلاق خدمة الجيل الخامس تجارياً بحلول منتصف شهر يونيو المقبل.

