الخرطوش: قادة الحرب في الوفاق يتحدثون عن “رقم كبير” لعدد الأسرى من صفوفهم

أخبار ليبيا24

قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن قادة الحرب التابعين لقوات حكومة الوفاق يتحدثون عن رقم كبير لعدد الأسرى من صفوفهم لدى القوات المسلحة.

وأضاف الخرطوش :”الكل يعلم أن القوات المسلحة نجحت في أسر عدد ليس بالقليل من العناصر التابعين لحكومة الوفاق ولكن هناك أمر مهم جدا تفاجئت به اليوم وليس بالأمر الهين في نظري”.

وتابع المسؤول الإعلامي :”بلغني أن قادة الحرب يتحدثون عن رقم كبير جدا للأسرى – من مصدر خاص – بعيد عن عدد الأسرى لدى القوات المسلحة، وهنا يأتي في ذهني أن هناك عدد قتلى كبير في صفوفهم ولم يتم الإعلان عنهم لأهاليهم”.

وختم الخرطوش حديثه قائلا :”نصيحة لوجه لكل ولي أمر يتواصل مع أبنه والأفضل ينصحه بالرجوع لبيته، لن نتراجع وعلى العهد ماضون”.

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