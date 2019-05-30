فتى يستيقظ من غيبوبته بطريقة مفاجئة

تعرض الفتى البريطاني كاسبر كروز البالغ من العمر 13 عاما إلى صدمة خلال قيامه بالتجذيف في نهر متجمد يقع في منطقة كمبريا.

وتسببت هذه الصدمة في غرق الفتى اليافع في مياه النهر الباردة، وظل جسده تحت الماء حتى تمكن المسعفون من انتشاله بعد 25 دقيقة.

ونجح المسعفون بعد نقل كاسبر إلى المستشفى بإعادة قلبه إلى الحياة، لكن الفتى دخل في غيبوبة.

واستمر كاسبر في غيبوبته مدة 3 أسابيع، ليستيقظ بعدها وبطريقة فاجأت الأطباء والأهل.

حيث طلبت إحدى الممرضات من عائلة كاسبر إحضار أدوات التنظيف وثياب جديدة لتنظيف كاسبر، وهذا ما قامت به والدته.

وبعد الانتهاء من عملية التنظيف قامت الأم برش مزيل التعرق المفضل لدى ولدها على جسده، ليتفاجأ الجميع باستجابة الفتى، واستيقاظه من غيبوبته.

وعبرت الأم عن سعادتها باستيقاظ طفلها، ونجاته من هذه المحنة، في حين قال الأطباء إنهم جربوا كافة الطرق لإيقاظه دون جدوى، قبل أن يقوم مزيل التعرق بإخراجه من غيبوبته بكل سهولة.

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