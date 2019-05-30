“Lenovo” تكشف عن أول حاسوب يعمل على “5G”

شهد معرض Coumputex 2019 رفع شركة Lenovo النقاب عن أول حاسوب محمول في العالم يعمل بشكل متوافق مع شبكات الجيل الخامس (5G)، والذي حمل اسم Project Limitless.

وزود الحاسوب الجديد بمعالج Snapdragon 8cX 5G، الذي يعد أفضل معالجات شركة كوالكوم، وبمودم Snapdragon X55 5G الذي يتميز بسرعة الأداء، وبإتاحته الفرصة للشخص لتحميل البيانات عبر الإنترنت بسرعة تصل حتى 7 غيغا بايت.

وقالت Lenovo إن حاسوبها الجديد سيأتي بشاشة مميزة للغاية قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4K و8k.

ومن مميزات الحاسوب الجديد قدرته على الترجمة بين اللغة الإنجليزية والصينية، وذاكرته العشوائية التي يصل حجمها حتى 16 غيغا بايت، بالإضافة إلى استجابته للأوامر الصوتية بفضل تقنيات الذكاء الصناعي الموجودة فيه.

الجدير بالذكر أن Lenovo ستطرح الحاسوب الجديد في الأسواق مطلع العام القادم بسعر يزيد عن 1000 دولار أميركي.

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