تويتر تضيف خدمة البث المباشر

أعلنت شركة توتير الأميركية عن إضافتها لخدمة البث المباشر للموقع، لتلحق بذلك بركب مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى التي تقدم هذه الخدمة.

وقالت الشركة الأمريكية إن الميزة الجديدة ستفسح المجال أمام المستخدم لإضافة 3 ضيوف كحد أقصى، بحيث يكونوا قادرين على المشاركة في الحديث، ومشاهدة الآخرين، بالإضافة إلى قدرتهم على مغادرة البث المباشر متى أرادوا ذلك.

ولكي يفعل المستخدم خاصية البث المباشر يجب أن يقوم بالضغط على أيقونة الوجهين التي ستظهر له أثناء عرض الفيديو، ومن ثم الضغط على إشارة +، ليحدد بعدها الضيوف الذين سيظهرون معه في البث المباشر.

وقالت الشركة إن الضيوف لن يظهروا بشكل مباشر بمجرد قبول الدعوة، بل عليهم الانتظار لمدة 5 ثواني قبل أن ينضموا إلى خدمة البث المباشر.

وطلبت الشركة الأميركية من المستخدمين تحديث تطبيق تويتر المثبت على أجهزتهم، وذلك لكي يتمتعوا بخدمة البث المباشر.

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