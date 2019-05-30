غوغل تطلق خدمة لمحبي “وجبات المطاعم”

أعلنت شركة غوغل الأميركية عن إطلاق خدمة جديدة أطلقت عليها اسم Google Lens تسعى من خلالها إلى مساعدة الأشخاص على طلب الأطباق المفضلة في المطاعم، بالإضافة إلى ترجمة إعلانات الطرق.

وكل ما على المستخدم فعله لكي يستفيد من هذه الخدمة توجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو القائمة الموجودة في المطعم، لكي يحصل على معلومات مفيدة حول كل طبق موجود في هذه القائمة.

كما تتيح هذه الخدمة للمستخدم إمكانية الحصول على ترجمة للافتات والإعلانات الموجودة في الشوارع، حيث يستطيع المستخدم توجيه الكاميرا نحو اللافتة الموجودة ليحصل على ترجمة للكلمات الموجودة فيها، حيث تدعم هذه الخدمة الترجمة بين 100 لغة عالمية، من بينها اللغة العربية.

ويستطيع المستخدم الوصول إلى خدمة Google Lens من خلال غوغل أسيسنت، تطبيق البحث الرئيسي، بالإضافة إلى خدمة صور جوجل.

الجدير بالذكر أن غوغل وفرت الخدمة الجديدة لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام أندرويد، ونظام “أي أو إس”.

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