بالفيديو.. سائق تكسي ينقذ مسنة من السرقة (شاهد)

قامت شرطة مانشستر الإنجليزية بنشر فيديو صوّر عن طريق كاميرا مراقبة يظهر من خلاله سائق تكسي ينقذ امرأة مسنة من السرقة.

ووقعت أحداث هذه القصة في مدينة مانشستر يوم 9 مايو الجاري، حيث تفاجأت امرأة مسنة كانت تهم برمي النفايات في الحاوية القريبة من منزلها باقتراب رجل على دراجة هوائية منها، ومحاولته سرقة مصاغها الذهبي.

حيث قام الرجل بطرح المرأة أرضا، وهم بسرقة المجوهرات لولا ترجل سائق تاكسي مر بالصدفة في مكان الحادث، ليقوم بمطاردة اللص الذي لاذ بالفرار دون أن ينجح في سرق المجوهرات.

وعلى الفور قام السائق بنقل المرأة المسنة إلى المستشفى ليتم علاجها، حيث عانت من كدمات خفيفة في المعصم والفخذ.

وقدمت شرطة مانشستر شكرها لسائق التكسي على موقفه البطولي، وقالت إن عدة سيارات مرت في الشارع خلال وقوع الحادثة ولم يقم أصحابها بمساعدة العجوز.

وقالت الشرطة البريطانية إن اللص ما زال حرا طليقا، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عنه فور رؤيته.

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