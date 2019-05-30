صحة الوفاق تبحث تسهيل الإجراءات للعناصر الطبية المساعدة الفلبينية

التقى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني أحميد محمد بن عمر، الخميس، سفير دولة الفلبين لدى ليبيا الميرج كاتو.

وحضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان، ومدير عام مستشفى الرازي لأمراض النفسية والعصبية محمد غوار، وممثل عن مكتب التعاون الدولي توفيق حريشة.

وبحث السفير الفلبيني مع وزير الصحة آخر المستجدات حول الإجراءات المتعلقة بتسهيل التحويلات المالية للعناصر الطبية المساعدة الفلبينية.

من جانبه أثنى بن عمر على دور العناصر الفلبينية العاملة في المستشفيات الليبية من خلال تقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين، فيما أعرب السفير الفلبيني عن أمله في أن تنعم ليبيا بالأمن و الأمان، وفق قوله.