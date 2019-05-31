إصدار جديد من “Call of Duty”

أعلنت شركة “أكتفيجن” رسميا عن الإصدار الجديد للعبة “Call of Duty” الذي تم تسميته “Modern Warfare” الذي سيتوفر في الـ25 من أكتوبر المقبل.

وسيتضمن الإصدار الجديد الذي سيتوفر في أجهزة الجيل الحالي والحواسيب الشخصية والأجهزة المنزلية من “مايكروسوفت” و”سوني” ما سيرد من فريق التطوير “Infinity Ward” لمنصة البلاي ستيشن 4 بالإضافات القادمة للعبة التي تنتمي لسلسلة ألعاب التصويب الشهيرة.

بدوره أكد مخرج اللعبة “Patrick Kelly” أن اللعبة ستدعم اللعب المشترك ما بين الحاسب الشخصي والأجهزة المنزلية والتخلي عن التذكرة الموسمية المعتادة لتقديم المزيد من المحتويات المجانية والأحداث المميزة مبينا أن هذه هي البداية فقط في إشارة منه إلى سعي”أكتفيجن” لتجربة إستراتيجية جديدة لجذب المزيد من اللاعبين والحفاظ عليهم.

وسارعت “سوني” للكشف عن استمرار صفقتها مع “أكتفيجن” لطرح محتويات “Modern Warfare” المجانية أولا للبلاي ستيشن 4 وبعد 7 أيام ستتاح لباقي اللاعبين وهو ما حدث مع لعبة Black Ops 4 إلا أن الصفقات في الألعاب التي سبقت Black Ops 4 كانت تقضي بأن تكون الحصريات مؤقتة لمدة 30 يوم.

وتتميز “Modern Warfare” بمحرك جديد يوفر تجربة غامرة وواقعية تستخدم تكنولوجيا جديدة وأحدث التطورات في الهندسة البصرية بما في ذلك نظام إضاءة جديد يدعم دقة العرض “4K” وميزة “HDR” وتقنية تتبع الأشعة على الحاسب الشخصي مع دعم التصوير الحراري والرؤية الليلية داخل اللعبة بالإضافة إلى نظام متطور للرسوم المتحركة يجعلها أكثر واقعية وانسيابية وذات الأمر بخصوص تقنية الصوت من خلال المجموعة الجديدة من أدوات الصوت التي تسمح بالدعم الكامل لخاصية “DOLPY ATMOS”.

ويطمح فريق عمل الإصدار الجديد لتوحيد المجتمع من خلال اللعب الجماعي المشترك عبر الأجهزة “Cross-play” ليتمكن لاعبو الحاسوب الشخصي والأجهزة المنزلية اللعب معا بالإضافة إلى التخلي عن التذكرة الموسمية التقليدية لتوفير خرائط وفعاليات ما بعد الإطلاق لجميع اللاعبين على حد سواء.

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