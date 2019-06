بي إم دبليو تطرح نموذجاً مُعدلاً من أحدث سيارات الكروس أوفر خاصتها

كشفت شركة “بي إم دبليو” عن النموذج الجديد من سيارات X1 الكروس أوفر، الشهيرة في أوروبا والعديد من مناطق العالم.

حيث يشبه تصميم السيارة الخارجي إلى حد ما سيارات BMW X7 الجديدة، ويتميز بانسيابيته العالية، ومصابيح الـ LED، والشبك الأمامي الكبير، الذي يعطيها طابع الرياضية والحداثة.

أما من الداخل فأتت هذه السيارة بقمرة مزودة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ5 ركاب، وواجهة قيادة عصرية، عليها شاشتان تعملان باللمس، واحدة بمقاس 10.25 بوصة في منتصفها، وأخرى بمقاس 8 بوصات، قبالة السائق مباشرة، بالإضافة إلى مقود رياضي مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوتيات والسرعة.

هذا وستطرح السيارة بعدة محركات بـ3 و4 أسطوانات، وعزم 95 و165 حصاناً، مع علب سرعة بـ8 مراحل، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة.

