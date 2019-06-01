قناة هندية تدخل تاريخ يوتيوب والإنترنت.. شاهد كيف

استطاعت قناة هندية متخصصة بنشر الأعمال الدرامية والموسيقى وأغاني الأفلام الهندية “بوليوود” أن تكون أول قناة في منصة يوتيوب تصل إلى 100 مليون مشترك.

وعلى مدار شهر كامل، كانت المنافسة شرسة بين قناتي T-Series وقناة PewDiePie المتخصصة ببث الألعاب والتي وصلت حتى إعداد هذا التقرير إلى 96 مليون مشترك والتابعة لشاب سويدي.

وأطلق الشاب السويدي فيديو بعنوان تهانينا وهنأ في الفيديو الغنائي القناة الهندية بالوصول إلى هذا الرقم وذلك بطريقة ساخرة، وقال في كلماتها.. قناة T-Series.. إنه يوم عظيم.. عمل مدهش”.

وتفاخر الشاب السويدي صاحب القناة بنفسه حين قال إن قناة T-Series احتاجت لطاقة بشرية ضخمة كي تتفوق عليه وقال: “يبدو أنه لهزيمة فتى سويدي.. تحتاجون لمليار آسيويّ.. احتجتم لكيان مؤسسي عملاق”.

وأظهر الشاب السويدي سيف الانتقادات الحادة ضد القناة الهندية، وسرد معلومات مقتبسة من ويكيبيديا أن قناة T-Series تنشر أغانٍ مقرصنة، وأن لديها سوابق انتهاك الحقوق.. ثم عاد ليتظاهر بحبه للهنود.. وعاد للتهجم على القناة وكيل الاتهامات ضدها، وختم الفيديو بالقول، إليكم مصافحة من أخيكم رقم واحد في العالم، على حد وصفه.

وأثارت الأغنية جدلاً كبيراً في التعليقات، وحصلت على حوالي 113 مليون مشاهدة، وحوالي 6.2 مليون إعجاب و334 ألف “دس لايك “عدم إعجاب”.

واستطاعت القناة الهندية الوصول إلى هذا الرقم من خلال القوة البشرية التي تستهدفها القناة، والكلام عنها عن سكان شبه القارة الهندية والذين يقترب عددهم من مليارَيْ نسمة في الهند وباكستان وبنغلاديش.

وصنفت مجلة فوربس الأمريكية قناة PewDiePie ضمن أكثر 10 قنوات يوتيوب دخلاً لعام 2018، استطاع أن ينهي سنة 2018 وفي خزينته 15.5 مليون دولار، ويخوض الشاب السويدي ألعاب على منصة يوتيوب بشكل مباشر ويتابعه الملايين.

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