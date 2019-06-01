إلى مستخدمي الآيفون والآيباد.. استعدوا لمُفاجأة بعد أيام!

تستعد شركة آبل لعقد مؤتمرها السنوي للمطوّرين WWDC 2019 في مدينة سان خوسيه بالولايات المتحدة وذلك للكشف عن جديد الشركة.

وتركّز آبل عادةً في مؤتمرها للمطورين على الكشف عن جديد أنظمتها التشغيلية من تحديثات جديدة وإصلاحات وتطوير للتطبيقات أو الإعلان عن أنظمة وتطبيقات ومنصات جديدة.

وتتجه أكبر الأنظار إلى نظام التشغيل iOS 13 الأكثر انتظاراً من بين مستخدمي أجهزة آبل، حيث سيشمل نظام التشغيل هذه المرة على تحديثات مثل إضافة الوضع الليلي حسب التسريبات، والتي تستهدف إراحة العين وإلغاء اللون الأبيض في الشاشة وتحويل النوافذ إلى اللون الأسود الأمر الذي يقلل أيضاً من معدل استهلاك الطاقة.

وظهرت تسريبات وشائعات مختلفة المصادر أن آبل تستعد لإضافة ميزة دعم اقتران أجهزة آيباد بالماوس، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة شاشة Mac على جهاز iPad برو.

كما تستعد شركة آبل لتحديث تطبيقات الصحة والموسيقى والخرائط وخدمة التراسل الفوري المجاني iMessage وتطبيق التصفح سفاري مع إضافة قسم مدير التنزيلات للذهاب إلى ما يتم تحميله مباشرة.

وذكر موقع متخصص بأخبار شركة آبل أن الأخيرة تستعد للتخلي عن ميزة “3D Touch” في هواتف “آيفون” الجديدة هذا العام، بدافع خفض التكاليف، لاسيما أنها تحتاج إلى تعديل في الشاشة وجعلها حساسة للضغط، وهذا أمر يضيف تكاليف أخرى على الشاشة العادية.

كما ستعلن آبل عن الجيل الجديد من نظام تشغيل الماك الجديد، ولعل أكثر الأشياء المُنتظرة هو السماح لتطبيقات iPad بالعمل على أجهزة كمبيوتر Mac ، ومع ساعة آبل الذكية سيكون هناك إصدار جديد من نظام التشغيل لدعم تحميل التطبيقات مباشرة من الساعة، وتحديث تطبيق الصحة ليراقب أدوية يتناولها المريض.

وفي عالم الأجهزة، هناك أيضًا تكهنات بأن Apple تخطط لإصدار Home Pod جديد في وقت ما من هذا العام وستقوم الشركة بالتلميح عنه في المؤتمر، لكن من شبه المؤكد أنه سيتم إضافة تحديثات للمساعد الصوتي سيري على جهاز هوم بود بحيث يمكن له التعرف على عدة أصوات.

ورغم أن مؤتمر WWDC يُركز بشكلٍ عام على أنظمة التشغيل، لكن هناك حديث بأن الشركة قد تعرض جهاز ماك برو نسخة سطح المكتب وهو الجهاز الذي لم تقم آبل منذ سنوات بتطويره أو الإعلان عن أي جديد بخصوصه.

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