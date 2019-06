أبل تفاجئ جمهورها… تصميم لهاتف “آيفون” لم تشاهده من قبل (صور)

ذكرت تقارير أن شركة “أبل” الأمريكية تستعد للتغلب على منافسيها العالميين، بطرحها لأول هاتف قابل للطي في تاريخها.

أظهرت براءة اختراع مقدمة من “أبل”، شاشة قابلة للطي، يمكن إعادة ثنيها على نفسها أو طيها داخليا، بحسب ما كشف عنه موقع “Patently Apple”.

These are the schematics of the upcoming foldable smartphone (iPhone X Fold).#apple #iphonexfold pic.twitter.com/1EDpl0m37n

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 30, 2019