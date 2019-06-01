غوغل تضبط عمليات شراء الألعاب

في إطار سعيها لضبط عمليات الشراء التي تتم من خلال قسم الألعاب المدعومة بملحقات مدفوعة، قامت شركة غوغل الأمريكية بسن مجموعة من القوانين التي تتحكم في هذه العمليات وبخاصة عمليات شراء الأطفال.

وفرضت غوغل على مطوري الألعاب إظهار أنواع الملحقات التي سيتم شراؤها، وعدم ترك هذا الأمر بشكل عشوائي، حيث يجب أن يتعرف اللاعب على الملحق الذي سيشتريه قبل أن يقوم بعملية الشراء.

كما طالبت غوغل مطوري الألعاب بتحديد الفئات التي يحق لها شراء الملحقات بشكل مباشر، بما يتناسب مع معايير التحكم الأسري والسياسات الخاصة بالأطفال الموجودة لدى غوغل.

وألزمت غوغل مطوري الألعاب على تحديد مستوى الإعلانات الترويجية، والكشف عن المعلومات التي يتم تخزينها، بالإضافة إلى وضع تحذيرات أمان واضحة حول تجارب تقنيات الواقع المعزز.

يذكر أن غوغل أمهلت مطوري الألعاب حتى الأول من شهر سبتمبر القادم لتعديل ألعابهم بما يتوافق مع القواعد والقوانين الجديدة.

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