آبل تطرح الجيل السابع من أجهزة IPod Touch

طرحت شركة آبل الأميركية على موقعها الرسمي ومتجرها الإلكتروني الجيل السابع من أجهزة IPod Touch.

وزودت الشركة الأميركية الأجهزة الجديدة بمعالج A10 Fusion الذي سيجعل هذه الأجهزة تعمل أسرع بمرتين من الأجهزة السابقة.

ومن خلال الأجهزة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على الاستفادة من تقنيات الواقع المعزز، وتطبيقات الفيس تايم.

كما تحتوي هذه الأجهزة على خدمات I Tunes store، وApple Store، وعلى ميزة تمكنها من التحكم بمكبرات الصوت والمساعدات المنزلية التي يتم وصلها بشبكة الإنترنت.

وعرضت آبل هذه الأجهزة بأسعار تختلف بحسب مواصفاتها، حيث بلغ سعر الجهاز بذاكرة 32 غيغا بايت 199 دولارا، أما سعر الجهاز بذاكرة 128 غيغا بايت فوصل إلى 299 دولارا أمريكيا، في حين وصل سعر الجهاز بذاكرة 256 غيغا إلى 399 دولارا أميركيا.

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