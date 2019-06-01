موتورلا تطلق هاتف Moto z4.. إليك أهم ميزاته

كشفت شركة موتورلا عن هاتف جديد حمل اسم Moto z4 ليكون فردا جديدا في عائلة Moto z.

وزودت الشركة الأميركية الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 675 بتردد 2 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات أدرينو 612، وسيعمل بنظام Android pie9.

وجاءت شاشة الهاتف من نوع OLED بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض 2340*1080 بيكسل، ونسبة أبعاد 19.5:9، كما قامت بوضع زجاج جوريلا جلاس3 لحماية الشاشة من الكسر.

واحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 25 ميغا بيكسل بفتحة عدسة F2.0، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميغا بيكسل، مع فتحة عدسة F1.7.

وبلغ حجم الذاكرة العشوائية لهاتف Moto z4 4 غيغا بايت، أما الذاكرة الداخلية فبلغ حجمها 128 غيغا بايت مع إمكانية توسيعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي.

ويتميز هذا الهاتف بخفة وزنه، حيث يصل سمكه إلى 7.4 ملم، ووزنه إلى 165 غراما، وببطاريته التي جاءت بسعة 3500 ميلي أمبير، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط.

يذكر أن موتورلا ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق في 6 يونيو القادم بسعر يصل إلى 500 دولار أميركي.

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