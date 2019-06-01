“مجزرة الحيتان” تثير ضجة عالمية.. شاهد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات التي تظهر عملية ذبح جماعية لعدد كبير من الحيتان والدلافين قام بها صيادو “جزر فارو” في العاصمة توشهافن.

وتعد عملية الذبح هذه عادة سنوية يقوم بها سكان الجزيرة الصغيرة منذ حوالي 100 عام، حيث يستغل الصيادون عبور الحيتان بالقرب من شواطئ الدنمارك خلال رحلة هجرتها، ليقوموا بذبحها ونقلها للشاطئ قبل أن يتم تقطيعها.

وتسببت عملية الذبح هذه في تحويل شاطئ العاصمة تورشفان إلى اللون الأحمر.

وأثارت الصور المنتشرة مشاعر عدد كبير من الأشخاص وجمعيات حماية الحيوانات، حيث انتقدت إحدى هذه الجمعيات عملية الذبح الجماعية، وأكدت وقوع عملية ذبح لأكثر من 130 حوتا و20 دلفينا في جزيرة تخضع لقوانين الاتحاد الأوربي الذي يمنع صيد الحيتان والدلافين، مطالبة الاتحاد الأوربي بالتدخل لوقف هذا الأمر.

وأكدت الجمعية أن الحيتان مضطرة لعبور 18 جزيرة صغيرة بين إيسلندا والنرويج خلال موسم الهجرة، ودعت الصيادين لعدم استغلال هذا الأمر لاصطيادها بوحشية.

الجدير بالذكر أن جزر الفارو لا تمنع صيد الحيتان، ولكنها تفرض على الصيادين امتلاك رخصة صيد سارية المفعول حتى يتمكنوا من صيد الحيتان.

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