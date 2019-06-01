بياض بشرة المرشحات للقب ملكة جمال الهند يثير جدلا

شهدت القائمة النهائية التي نشرتها إحدى الصحف الهندية للمرشحات الـ30 لمسابقة ملكة جمال الهند انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تفاجأ سكان الهند بأن جميع المرشحات يتمتعن ببشرة بيضاء، في حين لم يكن هناك ولا مرشحة واحدة ببشرة غامقة، الأمر الذي جعل المسابقة بعيدة كل البعد عن التنوع الموجود في بلد كبير كالهند.

وأجاب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية عن السؤال الذي طرحته الصحيفة حول توقعاتهم وترشيحاتهم للفتاة التي ستنال لقب ملكة جمال الهند.

حيث علق أحد الأشخاص على الصورة بقوله إن هذه الصورة تحتوي على كمية كبيرة من البياض، في حين قال آخر إن الصورة المنشورة هي عبارة عن دعاية لكريم تبييض البشرة.

الجدير بالذكر أن صورة المرشحات التي تم نشرها في الصحيفة تؤكد صحة الانتقادات، حيث إن المرشحات متشابهات بلون البشرة، وبالشكل، وبالمكياج.

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