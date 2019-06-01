غرس الأشجار.. شرط التخرج في الفلبين

في ظل رغبتها بوضع حد للتغير المناخي الذي يشهده العالم قامت السلطات الفلبينية بإعادة إحياء تقليد قديم يقوم على غرس كل طالب لـ10 أشجار قبل تخرجه، واعتبرت هذا التقليد قانونا جديدا يجب التقيد والالتزام فيه.

حيث قالت السلطات إن على جميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية غرس الأشجار لكي يتخرجوا من مرحلتهم، ويحصلوا على شهاداتهم الدراسية.

وقال مسؤول فلبيني إن تطبيق هذا القانون سيجعل كل جيل يزرع حوالي 525 مليار شجرة، وذلك لأن الإحصاءات تؤكد تخريج الفلبين لحوالي 17.5 مليون طالب سنويا.

ولو عاش ما نسبته 10% من الأشجار المزروعة فإن الفلبين ستحصل من كل جيل على 525 مليون شجرة.

وأكد السلطات الفلبينية أنها ستشرف على عملية زراعة الأشجار، بحيث يتم زراعتها في الغابات، والمحميات، والثكنات العسكرية، بالإضافة إلى المدن، والقرى.

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