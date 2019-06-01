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شركة Vivo تستعد لإطلاق هاتف متوسط الثمن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة Vivo الصينية اللثام عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وسعر متوسط أطلقت عليه اسم Y 15.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio p22 ثماني النوى، وسيأتي مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

وجاء الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.35 وبدقة عرض 740*1544 بيكسل تملأ الواجهة الأمامية بشكل كامل تقريبا، واحتوت الواجهة الأمامية على كاميرا بدقة 16 ميغا بيكسل قادرة على التعرف على الوجوه، في حين احتوت الواجهة الخلفية على كاميرا ثلاثية بلغت دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وبلغ حجم الذاكرة الداخلية للجهاز الجديد 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين وصلت مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت.

وألحقت فيفو بالجهاز الجديد نظام GLONASS، ونظام تحديد المواقع GPS، بالإضافة إلى وجود مكان مخصص لتركيب شريحتي اتصال.

الجدير بالذكر أن شركة فيفو ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر منافس يصل إلى 230 دولارا أميركيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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