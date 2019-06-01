جديد “جي آر إيست”.. منبه يجبرك على الاستيقاظ

كشفت شركة “جي آر إيست” اليابانية عن منبه جديد يعد حلا مثاليا للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الاستيقاظ على صوت المنبه العادي، وأطلقت الشركة على المنبه الجديد اسم جهاز الاستيقاظ في الوقت المناسب.

ولكي يعمل المنبه الجديد بشكل طبيعي يجب أن يتم وضعه تحت الشخص النائم، وعندما يحين وقت الاستيقاظ ينتفخ الجهاز بشكل كبير بحيث يسبب انثناء للعمود الفقري يمنع الشخص من مواصلة النوم، بالإضافة إلى إصدار أصوات مزعجة للغاية تجبر الشخص على الاستيقاظ.

وقالت الشركة اليابانية إن هذا الجهاز لا يتيح للمستخدم أخذ غفوة، ولإيقافه يجب عليه أن يقوم بالضغط على زرين موجودين فيه بنفس الوقت.

وفي حال لم يقم الشخص بإطفاء المنبه فإن الجهاز سيواصل الانتفاخ لمدة 3 دقائق فقط قبل أن يتوقف عند الحجم الذي يصل إليها حينها، وذلك لمنعه من الانفجار في حال استمر بالانتفاخ.

الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية ستطرح المنبه الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى حوالي 1000 دولار أميركي.

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