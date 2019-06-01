جديد أمازون.. خدمة لقراءة النصوص بسرعة كبيرة

في إطار سعيها لتطوير خدمتها السحابية AWS والتي تعد أحد أفضل الخدمات السحابية الموجودة في العالم، قامت شركة أمازون الأميركية بالكشف عن خدمة جديدة أطلقت عليها اسم TexTract.

وتتميز الخدمة الجديدة بقدرتها على قراءة عدد كبير من الصفحات خلال مدة قصيرة للغاية، من خلال الاعتماد على تقنية الذكاء الصناعي.

حيث تقوم خدمة TexTract على مسح الملفات في البداية، ومن ثم تعمل على تحويلها إلى نصوص مكتوبة.

وأكدت أمازون أن الخدمة الجديدة قادرة على قراءة كافة أنواع الملفات، والتعرف على النصوص الموجودة في داخلها سواء أكانت جداول، أو معلومات عادية، أو أرقاما، أو أسماء.

بالإضافة إلى ذلك فإنها قادرة على إعادة تصنيف هذه الملفات، وكتابتها بالطريقة التي يرغب بها الشخص.

ومن المتوقع أن تحظى الخدمة الجديدة بإعجاب العديد من الشركات التي تعاني من مشاكل في تصنيف الملفات وقراءتها.

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