مصر تستعد لدخول موسوعة غينيس بأطول مائدة إفطار في العالم

أكملت العاصمة الإدارية في مصر التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار في العالم، والتي تنظم تحت عنوان “مصر بتفطر في العاصمة الإدارية”.

حيث من المقرر أن تدخل هذه المائدة موسوعة غينيس بكسر الرقم القياسي لأطول مائدة إفطار في العالم اليوم السبت.

هذا وتقع المائدة بجوار فندق الماسة الجديد، وخصص مدخل ببوابة كبيرة صممت على الطراز الإسلامي لمواكبة الحدث، وذلك في الجهة الشرقية من المنطقة السكنية بالمشروع والطريق الإقليمي في منطقة الحي الحكومي.

كما سجلت المائدة إلكترونياً حتى يتمكن مسؤولو “غينيس” من رصد وحصر الأرقام الدقيقة التي شاركت في الإفطار وكسر الرقم القياسي السابق من عدمه والمسجل لصالح إحدى مدن دولة الإماراتية.

ومن المقرر أن يجتمع نحو 7 آلاف مواطن على مائدة إفطار واحدة داخل العاصمة الجديدة، من عمال وفنيين ومهندسين ومقاولين وأصحاب شركات تعمل هناك، إضافة إلى المواطنين الذين سجلوا رغبتهم في المشاركة في الحدث من خلال موقع التسجيل الإلكتروني.

