الخصائص الموجودة في البصل الأحمر تبطئ نمو وتطور الأورام السرطانية

تبين مؤخراً أن مركبات الأنثوسيانين الموجودة في البصل الأحمر والتي تذوب في الماء، لها خصائص تبطئ نمو وتطور الأورام السرطانية في الأمعاء.

حيث أن الباحثين من جامعة غيلف الكندية درسوا تأثير مستخلص الكيرسيتين، الذي حصلوا عليه من خمسة أنواع من البصل في الخلايا السرطانية في القولون واستنتجوا أن هذه المادة تمتاز بخاصية تبطئ نمو وتطور الأنسجة السرطانية.

كما قام الباحثون بتجارب مخبرية لمعرفة تأثير مستخلص الكيريسيتين في الخلايا السرطانية في حال التلامس المباشر، وقد بينت نتائج هذه التجارب أن مفعول المستخلص الذي حصلوا عليه من البصل الأحمر كان الأقوى في إبطاء سرعة نمو الخلايا السرطانية في الأمعاء.

وبعد دراسة هذه المسألة ظهر أن هذا المكون يحيد الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي محفزة بذلك نمو السرطان، إضافة لهذا يتميز هذا المركب بخواص مضادة للالتهابات.

هذا ووجد الباحثون احتواء البصل الأحمر إضافة إلى الكيريستين، على مركبات عديدة للأنثوسيانين، التي تقوي خصائصه المضادة للسرطان.

