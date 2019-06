سيلفيستر ستالون يعود من جديد في أخر أفلام سلسلة «رامبو» الشهيرة

أطلقت شركة الإنتاج الأمريكية “Lionsgate” عن المقطع الترويجي للجزء القادم والخامس من السلسلة الأسطورية “رامبو” التي يؤدي بطولتها النجم العالمي سيلفيستر ستالون.

حيث يحمل الجزء القادم اسم “Last Blood” الذي من المقرر إطلاقه في 20 سبتمبر 2019، أي بعد مضي 11 عاماً على إطلاق الجزء الرابع من السلسلة الهوليوودية الأسطورية.

هذا وانطلقت سلسلة أفلام “رامبو” أول مرة في شهر أكتوبر من عام 1982، الجزء الأول الذي حمل اسم “First Blood” والذي تدور أحداثه في فيتنام، بينما حقق عائدات محلية وعالمية تخطت الـ172 مليون دولار أمريكي.

