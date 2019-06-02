الإعلام الحربي تنفي مزاعم الوفاق بإسقاط طائرة دون طيار إماراتية تعمل لصالح القوات المسلحة

ليبيا24

نفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مزاعم القوات التابعة لحكومة الوفاق حول إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة تعمل لصالح القوات المسلحة.

وأضافت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن المؤكد غير القابل للشك هو أن هذا الحطام المزعوم قد يكون قديم وجلب من مكان ما وجرى إلصاق الشعارات عليه نظراً لتحطم عدة طائرات مجهولة خلال السنوات الماضية بالمنطقة الغربية.

وأفادت الشعبة أن المعلومات الاستخبارية المؤكدة تشير إلى أنه يعود لطائرتهم التي أسقطتها الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة ليل الجمعة بعد اعتدائها على غريان والتي تم الإعلان عنها مسبقاً وفي حينها.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن كل سكان العاصمة والمنطقة المعنية لم يلاحظوا هذه الليلة تحليق لأي طائرة أو قصف في المناطق المذكورة في عملية تذكرنا بمسرحية قصف المليشيات لسكان حي الانتصار وأبوسليم ومحاولة إلصاقها بالقوات المسلحة قبل أن تظهر الحقيقة.

وأكدت الشعبة أن قوات الوفاق بقيادة أسامة جويلي والإرهابي صلاح بادي تلقت السبت ضربة موجعة وقاسية جداً في محاور طرابلس بعد أن حشدت لها كل قوتها وفقدت فيها دفعة من عناصرهم.

ولفتت شعبة الإعلام الحربي إلى أنه تم إلصاق أعلام دولة الإمارات وعبارة صنع في الإمارات بالإنجليزي على كل جانب من جوانب هذا الحطام المزعوم حيث كان أحد الأعلام قد ألصق بشكل مقلوب.

يشار إلى أن دفاعات القوات المُسلحة العربية الليبية، تمكنت ليل الجمعة من اعتراض وإصابة طائرة تركية موجهة.

وبحسب بيان مقتضب نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، قامت الطائرة التركية قبل إصابتها بقصف عشوائي لأحياءٍ ومناطق سكنية آمنة بمدينة غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24