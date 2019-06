مشروبات الطاقة تُحفز ارتفع ضغط الدم وتُسبب اضطرابات في النبض

كشف علماء جامعة المحيط الهادئ الأمريكية في كاليفورنيا، أن مشروبات الطاقة يمكن أن تحفز ارتفاع ضغط الدم، وتسبب اضطراب النبض.

حيث أن الباحثين أجروا دراسة شملت 24 شخصاً سليماً أعمارهم 18-40 سنة، ووفقاً لشروط التجربة كان على المشتركين تناول خلال ساعة نحو لتر من مشروب الطاقة أو مشروب وهمي، كانت نسبة الكافيين في لتر واحد من مشروب الطاقة المستخدم هي 304-320 ملليغرام، وطلب الباحثون من المشتركين تناول نصف لتر من المشروب خلال نصف ساعة.

وقاس الباحثون ضغط الدم لدى المشتركين قبل نصف ساعة من بداية التجربة وبعد انتهائها كل 30 دقيقة خلال أربع ساعات، وسجلوا نشاط القلب بواسطة جهاز تخطيط القلب.

هذا واتضح للباحثين أن الفاصل الزمني”مؤشر نشاط القلب” للمشتركين في التجربة الذين تناولوا مشروب الطاقة كان أطول بمقدار 6-7.7 ملي ثانية خلال أربع ساعات، وأن الفاصل الزمني الطويل أو القصير للغاية، يمكن أن يؤدي إلى نبضات غير طبيعية وخفقان يشكل خطورة على حياة الشخص، إضافة لذلك سجل ارتفاع ضغط الدم لدى المشتركين.

هذا ويقول كبير الباحثين ساهين شاه:

“يجب أن يعرف الناس تأثير مشروبات الطاقة على صحتهم، خاصة إذا كانوا يعانون من مشكلات صحية، وعلى الأطباء تقديم النصائح لمرضاهم بهذا الشأن، فمثلاً الأشخاص الذين يعانون من متلازمة QT الخلقية أو المكتسبة أو ارتفاع ضغط الدم، عليهم التخلي عن تناول مشروبات الطاقة أو تقليل الكمية والتحكم بها”.

