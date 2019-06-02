تعرف على أضرار مشروبات الطاقة الخطيرة على الصحة

كشف علماء جامعة المحيط الهادئ الأمريكية في كاليفورنيا، أن مشروبات الطاقة يمكن أن تحفز ارتفاع ضغط الدم، وتسبب اضطراب النبض.
حيث أن الباحثين أجروا دراسة شملت 24 شخصاً سليماً أعمارهم 18-40 سنة، ووفقاً لشروط التجربة كان على المشتركين تناول خلال ساعة نحو لتر من مشروب الطاقة أو مشروب وهمي، كانت نسبة الكافيين في لتر واحد من مشروب الطاقة المستخدم هي 304-320 ملليغرام، وطلب الباحثون من المشتركين تناول نصف لتر من المشروب خلال نصف ساعة.
وقاس الباحثون ضغط الدم لدى المشتركين قبل نصف ساعة من بداية التجربة وبعد انتهائها كل 30 دقيقة خلال أربع ساعات، وسجلوا نشاط القلب بواسطة جهاز تخطيط القلب.
وفي هذا السياق نشرت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجرافيك) عن الأضرار التي تسببها مشروبات الطاقة والتي يجهلها الكثيرون ومنها التالي:
وفيما يلي أضرار مشروبات الطاقة على الصحة:
- تحتوي مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين تؤدي الى خلل في هرمونات الجهاز الهضمي وزيادة الافرازات الحمضية في المعدة.
- المحليات الصناعية في مشروبات الطاقة تسبب الإسهال وعسر الهضم.
- يمكن أن تكون سبب رئيسي للإصابة بالصداع.
- احتوائها على كميات كبيرة من الكافيين يجعلها سبب للأرق واضطرابات النوم.
- مشروبات الطاقة تسبب التهابات في جدار المعدة والمريء والاثني عشر.
- احتواء مشروبات الطاقة على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات قد يؤدي الى حدوث زيادة الوزن والسمنة مما قد يجعلها أحد المسببات للأمراض المزمنة من سكري وكولسترول وأمراض القلب والضغط .
- مشروبات الطاقة تسبب الإدمان.
- أثبتت بعض الأبحاث دورها في خفض استجابة الأنسجة لهرمون الأنسولين مما يجعلها مسبب رئيسي للسكري.
- مشروب الطاقة تسبب زيادة في معدل ضربات القلب وضغط الدم.
- يمكن أن اسبب حساسية في الشعب الهوائية وتسبب ضيق في التنفس.
مشروبات الطاقة قد تسبب هشاشة العظام.
- مشروبات الطاقة تسبب الإصابة بهشاشة العظام على المدى القصير نتيجة احتوائها على بعض الاحماض الفسفورية.
- السكريات في مشروبات الطاقة تسبب تسوس الأسنان وتآكل طبقة المينا الخارجية للأسنان نتيجة لاحتوائها على بعض الاحماض مثل الفوسفوريك والكاربونيك.
- الكافين يؤثر سلبيا على الاعصاب وعلى النفسية والعاطفة، وقد يؤدي الى العصبية وزيادة نسبة السلوك العدواني.
- تعتبر مشروبات الطاقة مدرة للبول بسبب محتواها من مادة الكافيين مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى جفاف شديد.
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