تعرف على أضرار مشروبات الطاقة الخطيرة على الصحة

كشف علماء جامعة المحيط الهادئ الأمريكية في كاليفورنيا، أن مشروبات الطاقة يمكن أن تحفز ارتفاع ضغط الدم، وتسبب اضطراب النبض.

حيث أن الباحثين أجروا دراسة شملت 24 شخصاً سليماً أعمارهم 18-40 سنة، ووفقاً لشروط التجربة كان على المشتركين تناول خلال ساعة نحو لتر من مشروب الطاقة أو مشروب وهمي، كانت نسبة الكافيين في لتر واحد من مشروب الطاقة المستخدم هي 304-320 ملليغرام، وطلب الباحثون من المشتركين تناول نصف لتر من المشروب خلال نصف ساعة.

وقاس الباحثون ضغط الدم لدى المشتركين قبل نصف ساعة من بداية التجربة وبعد انتهائها كل 30 دقيقة خلال أربع ساعات، وسجلوا نشاط القلب بواسطة جهاز تخطيط القلب.

وفي هذا السياق نشرت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجرافيك) عن الأضرار التي تسببها مشروبات الطاقة والتي يجهلها الكثيرون ومنها التالي:

وفيما يلي أضرار مشروبات الطاقة على الصحة: