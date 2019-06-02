“ضيف ثقيل” يفاجئ مواطن أمريكي

استطاع تمساح ضخم يبلغ طوله 3.35 متر اقتحام منزل مواطن أمريكي في ولاية فلوريدا، حيث تسلل إلى المطبخ مستغلا انخفاض نوافذ المنزل.

وشاهد أحد المارة التمساح يهم بدخول المنزل، فقام بإبلاغ شرطة الولاية التي جاءت إلى المنزل على الفور وأبلغت صاحبه بوجود تمساح في منزله.

وأصيب صاحب المنزل بالدهشة والذهول، وازدادت دهشته بعدما شاهد التمساح الضخم في مطبخ منزله.

وعلى الفور قام صياد التماسيح الموجود مع الشرطة بمحاولة تقييد التمساح الغاضب، وبعد محاولات استمرت لمدة ربع ساعة تمكن الشرطي الصياد من تقييد التمساح، لتقوم الشرطة بنقله إلى مقر لجنة حماية الأسماك والحياة البرية في فلوريدا ليتلقى العلاج اللازم.

وقال أحد مسؤولي اللجنة إن التمساح عانى من جراح بسيطة نتيجة تحطيمه لزجاج المنزل قبل اقتحامه، وأكد المسؤول أن حجم التمساح هذا يفوق حجم أقرانه من نفس الفصيل، والتي لا يتجاوز طولها في العادة 3 أمتار.

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