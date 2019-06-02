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تعرف على مواصفات Galaxy M40 وموعد إصداره

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت عدة تقارير إلى أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق فرد جديد في عائلة Galaxy M سيحمل اسم Galaxy M40.

وسيأتي الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 675، وسيعمل بنظام تشغيل Android 9.0.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة من نوع Infinity O بمقاس 6.3 بوصة، تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فجاءت ثلاثية، حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 32 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، في حين بلغت دقة الكاميرا الثالثة 5 ميغا بيكسل.

وأكدت التقارير أن الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف ستصل إلى 128 غيغا بايت، في حين سيبلغ حجم الذاكرة العشوائية 6 غيغا بايت.

أما بطارية هاتف Galaxy M40 فبلغت سعتها 3500 ميلي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن التقارير أكدت استمرار سامسونغ في إطلاق هواتف سلسلة Galaxy M في الهند أولا، حيث ستطرح الشركة هاتفها الجديد في الهند يوم 11 يونيو الجاري بسعر يصل إلى 287 دولارا أميركيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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