شاشة مميزة لعشاق الألعاب من “أسوس”

أماطت شركة أسوس التايوانية اللثام عن شاشة مميزة مخصصة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم ROG Swfit PG27UQX.

وجاءت الشاشة الجديدة بدقة 3840*2160 بيكسل، مع معدل تنشيط للصورة يصل إلى 144 هرتز، بالإضافة إلى دعمها لمعيار Display HDR1000.

وقالت الشركة التايوانية إن الشاشة الجديدة قادرة على تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 97%، لتكون مناسبة لعرض المشاهد ذات التباين العالي.

وزودت الشاشة الجديدة بلمبات إضاءة LED، تتيح للمستخدم القدرة على التحكم في إضاءة 576 منطقة مختلفة في الشاشة، بالإضافة إلى تزويد الشاشة بإضاءة RGB لتكون مناسبة لعشاق الألعاب.

وقامت الشركة التايوانية بعرض الشعار على طاولة الشاشة، وأكدت أن الشاشة ستلبي طموح عشاق الألعاب.

الجدير بالذكر أن أسوس لم تفصح عن الموعد المحدد لإطلاق الشاشة في الأسواق ولا عن السعر المتوقع لها.

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