ميزو تطلق هاتفا بكاميرا خارقة وسعر زهيد

رفعت شركة ميزو الصينية النقاب عن هاتف جديد يحتوي على كاميرا خارقة، أطلقت عليه اسم Meizu 16XS.

وأكدت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد سيحتوي على مواصفات مميزة مقارنة بسعره، حيث سيعمل بمعالج snapdragon 675.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة OLED بمقاس 6.2 بوصة، تغطي 90% من واجهة الهاتف، دُمِجَ فيها ماسح البصمات.

وزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، في حين زودت الكاميرا الثانية بعدسة عريضة، أما الكاميرا الثالثة فخصصت للعمق.

وطرحت الشركة الصينية ذاكرة الهاتف الداخلية بخيارين هما 64 و128 غيغا بايت، في حين بلغت مساحة الذاكرة العشوائية 6 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته التي جاءت بسعة 4000 ميلي أمبير والتي تدعم خاصية الشحن السريع.

ووفرت الشركة الصينية الجهاز الجديد بأربعة ألوان هي الأبيض، والأسود، والأزرق، والذهبي.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق يوم 10 يونيو القادم بسعر يصل إلى 245 دولارا أميركيا.

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