القوات المسلحة تصد هجوم قوات الوفاق على محور المطار

أخبار ليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة أن مجموعات من تابعة لقوات حكومة الوفاق حاولت اليوم الأحد مباغتة الوحدات العسكرية المتمركزة في محور مطار طرابلس الدولي إلا أنها باءت بالفشل.

وأضافت الشعبة عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الوحدات العسكرية تمكنت من رد هذه المجموعات ومطاردتهم وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تمكنت من مصادرة آلياتهم بعد أن فرو وتركوها، مؤكدة أن القوات المسلحة قامت بتسليم أربعة عشر جثة لأفراد من قوات الوفاق لجهاز الإسعاف من بينهم ستة جُثث لمرتزقة تشاديين الجنسية.

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