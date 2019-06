بعد نكسة هواوي.. شركة نوكيا تريد استعادة مواقعها في سوق الأجهزة الذكية

تستعد شركة “نوكيا” لإطلاق هاتف جديد مميز، تأمل من خلاله استعادة مواقعها لتنافس بقوة في سوق الأجهزة الذكية.

حيث أن الهاتف الجديد الذي سيتم الكشف عنه في 6 يونيو هذا العام سيأتي بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، ومواصفات منافسة، وسعر لن يتعدى الـ500 دولار.

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.2 بوصة، فيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية، ومعالج Snapdragon 63، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير.

أما بالنسبة للكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستكون مزدوجة بدقة (16+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

