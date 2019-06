استعرضت “موتورولا” مؤخراً هاتف Z4 الذي تتوقع أن يعيدها إلى المنافسة في سوق الإلكترونيات من خلال مواصفاته المميزة وسعره المنافس.

حيث جاء هذا الهاتف بهيكل شبيه بهياكل هواتف Z3 التي طرحتها موتورولا العام الفائت، لكنه حمل العديد من التحسينات والتقنيات الجديدة والتي من أهمها الشاشة، التي أصبحت من نوع OLED، بمقاس 6.4 بوصة، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل.

وحصل Z4 على معالج Snapdragon-675، ثماني النوى، بتردد 2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3600 ميلي أمبير، مزودة بخاصية الشحن السريع عبر شاحن (15 واطا).

هذا وبالرغم من سعره المتوسط والذي يبلغ 500 دولار تقريباً، إلا أن “موتورولا” زودته بكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 25 مبغابيكسل، ونظام تشغيل “أندرويد-9”.

The post شركة موتورولا تعود لسوق الهواتف الذكية من أوسع الأبواب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا