طالب روسي يؤسس شركة لـ”تصميم التواقيع”

لم يكن الطالب الروسي إيفان كوزين البالغ من العمر 20 عاما يعلم أن مساعدة زميلته له في إيجاد توقيع جديد لجواز سفره ستلهمه فكرة لإنشاء مشروع مربح.

حيث أعجب الطالب الروسي بالتوقيع الذي صممته له صديقته أنستازيازودور والتي تعلمت فنون الخط خلال دراستها في الصين، وطلب منها مشاركته بمشروع تصميم التواقيع.

ووافقت الفتاة الروسية على الفكرة، فقام إيفان بإنشاء حساب على موقع إنستغرام طرح من خلاله خدمة تصميم تواقيع مميزة، وعمد إلى التسويق الإلكتروني لكي يروج لخدمته.

وأطلق إيفان على خدمته اسم “رايتتايت”، وأعلن عنها في ديسمبر الماضي، ولم يمضِ يوم واحد على إطلاق الخدمة حتى جاء أول زبون للصديقين، لتتوالى بعدها الطلبات ويبدأ العمل بالازدياد.

وبعد أن أصبحت أنستازيا غير قادرة على العمل وحدها نتيجة ضغط الطلبات قام إيفان بتوظيف مصمم آخر في الشركة.

والآن وبعد حوالي 7 أشهر على افتتاح الشركة استطاع إيفان تحقيق دخل قدره 30 ألف دولار أمريكي من جراء تصميم التواقيع، كما أنه قام بتوظيف مصممين آخرين، وأصبح عدد العاملين في شركته حاليا 8 أشخاص.

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