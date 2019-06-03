سمكة قرش تقتل أميركيا أمام أعين زوجته

تفاجأت الأميركية غيل بوفاة زوجها أمام عينيها بسبب تعرضه لهجوم سمكة قرش أثناء سباحته على ساحل ماوي.

ووقعت أحداث هذه القصة يوم 26 مايو الماضي، حيث كان الزوجان يحظيان بوقت جميل على ساحل ماوي، ليقررالزوج توماس سمايلي البالغ من العمر 65 السباحة في البحر.

وبعد أن ابتعد عن الشاطئ لمسافة 50 مترا تفاجأ بوجود سمكة قرش في المكان، وبدأ بطلب النجدة.

وأكدت الزوجة أنها شاهدت الحادثة أمام عينيها، ولكنها لم تتوقع أن يكون زوجها هو من يطلب النجدة، لذلك فإنها لم تكترث بالأمر.

وقالت غيل إن زوجها سباح ماهر، ولديه خبرة كبيرة في السباحة والمغطس، لذلك فلم تكن تتوقع أن يكون هو من تعرض للهجوم.

ووصل رجال الإنقاذ إلى المكان بعد فوات الأوان، وقاموا بإخراج جثة توماس من الماء، وحاولوا إنعاش قلبه دون جدوى.

وأثناء محاولة رجال الإنقاذ إحياء قلب المصاب اقتربت غيل من الجثة، لتتفاجأ بأن الجثة تعود لزوجها، لتبدأ بالنحيب.

وألقت غيل اللوم على السلطات المسؤولة عن الشاطئ لعدم وضعها للوحات تحذر الأشخاص من وجود سمك القرش في المكان.

ودعت غيل السلطات لوضع لوحات تحذيرية لكي لا يكون هناك ضحايا آخرون كزوجها، وبالفعل استجابت السلطات لطلب الزوجة المنكوبة، وقامت بوضع عدة لوحات على الشاطئ تحذر الناس من السباحة بسبب وجود أسماك القرش.

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