مايكروسوفت تطلق فأرة لاسلكية لعشاق الألعاب

كشفت شركة فيسبوك الأميركية عن فأرة لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم ProIntelli Mouse، لتكون آخر الإصدارات التي تصدرها الشركة ضمن سلسلة Intelli Mouse.

وعمدت الشركة إلى اختيار تصميم مميز للفأرة، كما زودتها بمستشعر PAW3389PRO-MS البصري المصنوع من قبل شركة PIXARt.

وأكدت فيسبوك أن فأرتها الجديدة ومستشعرها يعملان بدقة 16000 نقطة في البوصة.

واحتوت الفأرة على منفذ USB، و 5 أزرار منها زران على الجهة اليسرى الأمر الذي جعلها مخصصة للاستخدام باليد اليمنى فقط، بالإضافة إلى طارة تمرير مدمجة تعمل بشكل رأسي، ويمكن للمستخدم أن ينقر عليها.

ووفرت الشركة الأميركية فأرتها الجديدة في الأسواق باللون الفاتح والغامق رغبة منها في إرضاء عشاقها.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق خلال شهر يونيو الجاري بسعر يصل إلى 60 دولارا أميركيا.

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