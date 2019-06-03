Boompods تطلق سماعة بلوتوث للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة Boompods البريطانية عن سماعة بلوتوث جديدة ومميزة مناسبة للرحلات والاستخدامات الشاقة.

وقالت الشركة البريطانية إن سماعتها الجديدة تعمل بقدرة 8 واط، وتعمل وفق معيار IPX7 الأمر الذي جعلها مقاومة للماء والغبار.

كما أتاحت الشركة البريطانية الفرصة للمستخدم لوصل هذه السماعة بأليكسا المساعد الصوتي المعتمد من قبل شركة أمازون، شرط أن يقوم بوصل السماعة بهاتفه الذكي أو حاسوبه المحمل.

كما صممت الشركة البريطانية سماعتها الجديدة بطريقة مميزة تجعل استخدامها ووضعها في الأذن أمرا مريحا، ولا يسبب أي إزعاجات للمستخدم.

الجدير بالذكر أن السماعة الجديدة التي أنتجتها شركة Boompods أصبحت متاحة في الأسواق، ويمكن للأشخاص الحصول عليها مقابل 60 يورو فقط.

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