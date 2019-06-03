منوعات

نوكيا تستعد لإطلاق هاتف يعيدها للمنافسة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مجموعة من التقارير المقربة من شركة HMD Global المالك الحصري لحقوق هواتف نوكيا إلى قرب إطلاق شركة نوكيا هاتفا جديدا يعيدها إلى سوق المنافسة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 63، وأن يكون مقاوما للماء والغبار.

وأشارت التقارير إلى أن شاشة الهاتف الجديد ستأتي بمقاس 6.2 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل، والثانية 5 ميغا بيكسل.

ولم يتم الكشف عن حجم الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف، في حين ستتوفر الذاكرة العشوائية بخيارين 4 و6 غيغا بايت.

وأكدت التقارير أن الهاتف الجديد سيأتي ببطارية بسعة 3500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن شركة HMD Global أعلنت عن طرحها الهاتف في الأسواق يوم 6 يونيو القادم بسعر يصل إلى حدود 500 دولار أميركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك