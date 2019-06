تعرف على «سمنو» الليبية التي تحرَّت هلال العيد

تمكن أهالي منطقة سمنو بالجنوب الليبي مساء الاثنين من رؤية هلال شهر شوال حيث قاموا بالتوجه إلى محكمة سبها لتقديم شهادتهم عن رؤية الهلال.

جاء ذلك في حين أعلنت دار الإفتاء الليبية في وقت سابق الاثنين أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المُبارك وأن الأربعاء أول أيام العيد بسبب عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الاثنين، بحسب بيان أصدرته الدار.

من جهتها أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق الوطني فيما بعد، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المُبارك.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الجهات المختصة شرعت مساء الاثنين بتحري رؤية هلال شهر شوال ولم تظفر بشيء من معاينته، وأنه بناء على هذا فقد توجب بداية الإعلان على عدم ثبوت دخول الشهر.

وأشارت إلى أنه بلغهم لاحقًا ثبوت رؤيته مساء الاثنين في مناطق مختلفة من ليبيا، من بينها مدينة (سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد، وغيرها)، وقد تقدم المثبوت بشهادتهم أمام المحاكم الرسمية والجهات القضائية المختصة بدولة ليبيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة شهادة المعاينين للهلال.

وبعد ثبوت الواقعة على الوجه المذكور، وبالتشاور مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس إدارة التفتيش القضائي، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبها أعلنت دار الإفتاء الليبية في بيان لاحق، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل.

يُشار إلى أن واحة “سمنو” تقع شمال شرق مدينة سبها بمسافة 60 كم، وجنوب واحة ”’الزيغن”’ بمسافة 10 كم, وبمسافة 30كم عن واحة تمنهنت.

وتُشكل هذه الواحات (سمنو، الزيغن، تمنهنت) ما يُعرف بوادي البوانيس الممتد من الجفرة شمالا و حتى غدو وتمسه جنوبا، ومن الوادي الكبير الفاصل بين الجنوب الشرق والجنوب الغربي لليبيا شرقا حتى وادي الشاطي وحدود سبها الإدارية غربا.

ويُقدر سكان الواحة بـ5000 نسمة، وتتوفر الواحة على بعض المرافق والخدمات العامة مثل مقر بلدية وادي البوانيس.

The post تعرف على «سمنو» الليبية التي تحرَّت هلال العيد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا