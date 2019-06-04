هاتف من أسوس بكاميرا “إبداعية” رغم تقليدها لسامسونغ

لا تتوقف محاولات شركات الهواتف الذكية عن إيجاد حلول لمكان الكاميرا الأمامية بهدف جعل الواجهة الأمامية للشاشة كاملةً بدون أي قطع أو ثقب.

وكانت آخر الشركات التي حاولت ابتكار مكانٍ للكاميرا هي “أسوس” التي أعلنت عن هاتف Zenfone 6 مع كاميرا خلفية تدور للأمام لتتحول إلى كاميرا سيلفي.

وتستند فكرة الهاتف إلى وجود كاميرا مزدوجة في أعلى ظهر الهاتف، وعند قلبها للأمام تتحول إلى كاميرا أمامية، بحيث وضعت الشركة العدستين في جزءٍ ميكانيكي يتم قلبه تلقائياً عند تشغيل الكاميرا الأمامية من الهاتف.

الفكرة ليست جديدة، لكن أسوس حاولت تطبيقها بطريقتها الخاصة بشكلٍ مختلف عن شركة سامسونج التي طبقتها بطريقة مشابهة مع هاتف غالكسي A80 ، والذي يأتي مع قطعة ميكانيكية على مستوى عرض الظهر، وترتفع هذه القطعة للأعلى ثم تدور الكاميرا الخلفية لتتحول إلى أمامية.

بينما في هاتف أسوس قطعة الكاميرا فقط هي التي تنقلب، وتبدو الفكرة في هاتف ايسوس أكثر عملية وسرعة بالدوران للأمام.

من حيث مميزات الكاميرا، جاءت العدسة الأولى بدقة 48 ميغابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري بفتحة عدسة واسعة 1.8 والعدسة الثانية بدقة 13 ميغابكسل بفتحة عدسة 2.4الكاميرا مزودة بفلاش مزدوج وتدعم تقنية HDR والبانوراما.

وتصدرت الكاميرا قائمة موقع DxOMark بالحصول على أعلى تقييم لأفضل كاميرا أمامية بالهواتف الذكية، وهو موقع مختص بتقييم الكاميرات.

ويحتوي على ثلاثة ميكروفونات داخلية بتقنية أسوس لتقليل الضوضاء.. مع مخرجي صوت مزدوج .. كما يضم الجيل الخامس من تقنية البلوتوث السريعة جداً في نقل البيانات والاتصال.

الشاشة مقاسها 6.4 إنش من نوع IPS LCD محمية بطبقة جوريلا جلاس 6 وتشغل مساحة 92% من مساحة الهاتف الكلية.

من حيث الأداء يعمل الهاتف بنظام اندرويد 9 ومزود بأحدث معالج من كوالكوم وهو سناب دراغون 855 ثماني النواة بتردد 2.84 غيغاهرتز مع رام 8 غيغابايت وتوجد نسخة أخرى برام 6 غيغابايت وعدة نسخ من ذاكرة التخزين الداخلية 32/64/128/256 غيغابايت ويُمكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 2 تيرابايت.

وجاءت البطارية ضخمة بسعة 5000 ميلي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط كما وتدعم تقنية الشحن العكسي، ومن المتوقع أن يبلغ سعره 500 دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية