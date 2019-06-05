مبروك لمستخدمي آيفون وآيباد.. إليكم أخبار جيدة!

أعلنت شركة آبل عن نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون iOS 13 والذي جاء بمميزات عديدة منتظرة وفي مقدمتها الوضع الليلي الداكن المريح للعين.

وسيكون النظام متوافقا مع هواتف آيفون 6 اس فالأحدث، ووفقاً لآبل فإن التحديث الجديد سيجعل الأجهزة أسرع بشكل عام في فتح التطبيقات بضعفين من الإصدار السابق.

وسيوفر التحديث الوضع الليلي الذي طال انتظاره مع زر للتحكم في الوضع بلوحة التحكم الخاصة بـiOS.

ويضم الإصدار الجديد تحديث لـ Memoji الذي أطلقته آبل سابقا مع إمكانية إضافة المكياج والإضافات للشخصيات ومشاركتها مع الأصدقاء من خلال تطبيق المراسلة iMessages.

وسيدعم الإصدار الجديد أيضا تحديث لتطبيقات الصور والفيديو واقتران أفضل مع آبل Homepods، مع إمكانية تسجيل الحساب والدخول في التطبيقات المختلفة من خلال حساب آبل على غرار ما تقدمه فيسبوك وغوغل.

ومع التحديث الجديد للـ iOS سيصل لأجهزة الـ iPad نظام تشغيل خاص بها باسم iPadOS ويجلب واجهة أكثر ملاءمة لـ iPad وعدد الأيقونات في كل شاشة أكثر من السابق مع استغلال أفضل لمساحات الشاشة .

وسيتمكن المستخدمون من فتح أكثر من نسخة في نفس التطبيق في الوقت ذاته.

وفي عالم الأجهزة قدمت شركة آبل جهاز ماك برو الذي يحتوي على إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ ويضم غرفة تبريد داخلية ضخمة وسعة تصل إلى 1.5 تيرابايت ومنفذ PCI ومنفذين من نوع Thunderbolt 3، وجاء متعدد المواصفات من حيث الأداء.

وجاء التصميم مختلفا هذه المرة عن الجيل السابق لكنه قابل لترقية مواصفاته على طريقة جهاز الكمبيوتر العادي، وسيتوفر الجهاز بعتاد قوي يصل الى معالج بـ 28 نواة بتردد يصل إلى 4.4 غيغاهرتز ومعالج رسوميات AMD Radeon Vega II ورام حتى 1.5 تيرابايت مع هارد اس اس دي بسعة تخزين 4 تيرابايت.

وسيأتي الإصدار الأساسي من الماك برو مع معالج ثُماني النواة ورام 32 غيغابايت ومعالج رسوميات AMD Radeon 580X مع سعة تخزين اس اس دي بمساحة 256 غيغابايت وبسعر 6000 دولار أمريكي.

كما أعلنت شركة آبل عن نظام تشغيل جديد لساعتها الذكية، حيث التحديث الأهم كان إطلاق متجر خاص بالساعة، بينما في السابق كان يتعين على المستخدمين تحميل تطبيقات من متجر آب ستور على هواتف آيفون لاستخدامها في الساعة الذكية، لكن الآن بإمكانك فتح المتجر من الساعة نفسها والبحث عن التطبيقات وتحميلها بشكل مباشر.

وأضافت الشركة 3 تطبيقات جديدة للساعة، الأول هو Apple books الذي يسمح للمستخدمين بالاستماع للكتب الصوتية من على الساعة مباشرة باستخدام سماعات بلوتوث، والثاني هو Voice Memos لتسجيل الملاحظات بالصوت بدلا من استخدام الآيفون لتسجيلها، بينما الثالث هو تطبيق آلة حاسبة رسمي من آبل لساعتها الذكية، التحديث الجديد سيسمح أيضا للساعة بتشغيل الموسيقى بشكل مباشر دون الحاجة لاقتران التطبيقات بهاتف آيفون، كما يوفّر التحديث 6 وجوهٍ جديدة للساعة.

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