ترامب يصف ميغان بـ«اللطيفة جدًا» حتى وإن كانت فظة تجاهه

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يعتقد أن زوجة الأمير البريطاني هاري “ميغان ماركل” لطيفة جدًا، حتى وإن كانت فظة تجاهه.

جاء ذلك في تصريحات لترامب خلال مقابلة مع قناة “آي تي في” الأربعاء، تطرقت إلى إيران والتغير المناخي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف يقول:

إنها تبلي بلاء حسنا، آمل أن تكون مستمتعة بحياتها،، أعتقد أنها لطيفة جدا. كانت فظة تجاهي، ولا بأس في أن تكون فظة،لكن ليس جيدا بالنسبة لي أن أكون فظا تجاهها ولم أكن كذلك.

يُشار أن الممثلة الأميركية التي أصبح تحمل لقب دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، انتقدت ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016، و أعلنت اختيارها للمرشحة هيلاري كلينتون قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

