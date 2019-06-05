الصحة تسير قافلة طبية لمدينة غات قالت وزارة الصحة، الأربعاء، إنها سيرت قافلة محملة بمساعدات طبية تضم 18 طبيبا ومسعفا وفنيي مكافحة عدوى وعناصر تمريض وسائقين، و3 سيارات إسعاف، إلى مدينة غات.

وأوضحت الوزارة، في صفحتها الرسمية، أن هذه القافلة أرسلت بعد تعرض المدينة لموجة كبيرة من الفيضانات والسيول جراء سقوط الأمطار الغزيرة وفيضان بعض الأودية في الصحراء الحدودية مع الجزائر.

وأكدت الوزارة أن فريقا طبيا يتكون من مختصين في الباطنة والقلب والأطفال ينتظر موعد إقلاع الطائرة المتجهة إلى مدينة غات لتقديم المساعدات الطبية إلى أهالي المدينة حاملا معه أدوية ومستلزمات طوارئ.

وبيّنت الوزارة أن القافلة الطبية أرسلت إلى مستشفى تراغن العام بعد النداء العاجل الذي وجهه قسم الخدمات الصحية للمناطق بإدارة الشؤون الطبية إلى مديري الخدمات الصحية والمستشفيات بمناطق مرزق وأوباري والقطرون وتراغن وسبها، لتقديم الدعم الطبي حسب المتاح إلى حين وصول الإمدادت الطبية إلى المدينة عن طريق وزارة الصحة.

ومن جانب آخر، أشارت الوزارة إلى إجراء محادثات بين وزيري الصحة والحكم المحلي بحكومة الوفاق بشأن العمل على توفير الاحتياجات العاجلة للمدينة واحتياجات النازحين.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خصص 10 ملايين دينار ليبي من بند المتفرقات لصالح وزارة الداخلية لمعالجة أوضاع مدينة غات عقب الفيضانات التي اجتاحتها.

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