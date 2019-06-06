المركز الوطني لمكافحة الأمراض يفعِّل فريق الاستجابة السريعة بــغات

فعلت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، فريق الاستجابة السريعة بمدينة غات على خلفية السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة.

وأكد منسق برنامج الرصد والمتابعة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الفقيه في تصريح صحفي عدم وجود أي بلاغات حتى الآن عن أوبئة أو تفش لأمراض سارية، نتيجة السيول التي اجتاحت المدينة .

وأوضح الفقيه أن فريق الاستجابة السريعة يعمل على إرسال تقارير دورية إلى مسؤول الرصد بمنطقة غات المسؤول عن تقييم الوضع وإرسال تقارير نهائية إلى إدارة الرصد والتقصي بالمركز.

يشار إلى أن فريق الاستجابة السريعة يعمل على متابعة الوضع الصحي ورصد الأوبئة والأمراض السارية التي قد تحدث في حالات الطورائ والكوارث الطبيعية.

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