حاسوب جديد من أبل بأكثر من 50 ألف دولار

كشفت شركة “أبل” عن إصدار “Mac Pro 2019” الجديد الذي تم طرحه بسعر يبدأ من 5999 دولارا أميركيا، فيما سيدفع الراغب في شرائه مع المواصفات التقنية المتقدمة سعرا أكبر وفقا لتقديرات قدمها موقع “The Verge” المعني بالتقنيات لا سيما وأن “أبل” لم تعرضه للبيع بعد.

وأشار الموقع إلى أن هذا الإصدار قد يكلف مع الشاشة المصاحبة له وهي من طراز “Apple Pro Display XDR” الجديدة ما يصل إلى 50 ألف دولار أميركي، وهو الأمر الذي سيجعل هذا الحاسوب ليس في متناول يد الجميع بل في متناول كبريات الشركات فقط.

وأضاف الموقع أن شركة “أبل” قامت بأخذ النسخة الأساسية من الإصدار الأصلي “Mac Pro 2019” وأضافت 12 وحدة إضافية من الذاكرات العشوائية من طراز “DDR4 ECC” البالغ حجمها 128GB وهو الأمر الذي سيضيف للقيمة الإجمالية 18 ألف دولار أميركي، فضلا عن وحدتين من الذاكرة التخزينية “SSD”

التي تبلغ سعة كل واحدة منها 2 تيرابايت وتكلف أكثر من 2400 دولار أميركي.

وأكد الموقع أيضا قيام الشركة بترقية المعالج “Intel Core Xeon” إلى المعالج “Intel Core Xeon W” الذي يبلغ تردده 2.5GHz ليـضيف 7500 دولار إضافية إلى التكلفة الإجمالية، مبينا تزويد الحاسوب بوحدتين من بطاقات الرسوميات

“AMD Radeon Pro Vega II” التي تبلغ تكلفتها 12 ألف دولار أميركي.

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