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افتتاح أول مركز لزراعة الشعر في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة بنغازي افتتاح أول مركز لزراعة الشعر بإشراف مختصة خبيرة في هذا المجال في بادرة تؤكد من جديد اقتحام المرأة الليبية عدة مجالات وإبداعها فيها.

ويعمل مركز “أسبيرو كلينك” وفقا لأساليب الزراعة العلاجية والتجميلية لشعر الرأس والحواجب واللحية بأحدث تقنيات الـ”DHI” والـ”FUE”.

ويعمل في هذا المركز إلى جانب المختصة الخبيرة المشرفة على تسيير عمل المركز عدد من المختصين الآخرين ممن يساهمون في عمليات زراعة الشعر تجميليا وعلاجيا.

ويسهم هذا المركز في توطين عمليات زراعة الشعر التي يلجأ البعض من المواطنين إلى السفر إلى خارج البلاد بهدف الحصول على خدماتها، وهو الأمر الذي يعني توفير العملات الصعبة وضمان عدم خروجها إلى خارج البلاد والاستفادة منها في استيراد السلع المهمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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