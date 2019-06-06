غوغل تكشف عن تفاصيل ألعاب “Stadia”

كشفت شركة “غوغل” عن تفاصيل إطلاق خدمة الألعاب الجديدة “Stadia” التي سترى النور في الربع الأخير من العام الجاري.

وأشارت الشركة في بيان صحفي إلى أن هذه الخدمة ستنطلق في 14 بلدا خلال نوفمبر المقبل على أن يتم إطلاقها في بلدان أخرى خلال العام 2020.

وأضاف البيان أن هذه الخدمة ستنطلق على شكل حزمة اشتراك موحدة ستحمل الاسم “Pro Stadia” بكلفة 9.99 دولار في الشهر، مبينا أن هذا الأمر مؤقت وسيليه إطلاق حزمة اشتراك مجانية للجميع باسم “Stadia Base” ستسمح للاعبين بالحصول على دقة “1080P” بسرعة 60 إطارا في الثانية فقط فيما ستقدم الحزمة “Stadia Pro” دقة تصل إلى “4k”.

وأوضحت “غوغل في بيانها أنها ستفتح الطلب المسبق للحصول على حزمة المؤسس “Founder Edition” في مقابل 129 دولارا لتوفر مزايا عدة منها 3 أشهر اشتراك مع إمكانية طلب اسم خاص ولون خاص لحسابك مع يد تحكم وكروم كاست “Ultra” ولعبة “Destiny 2”.

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