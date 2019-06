بريطانيا تُطالب “هواوي” برفع معاييرها الأمنية «البالية»

«»طالب المدير التقني للمركز الوطني للأمن الإلكتروني البريطاني شركة “هواوي” الصينية برفع معاييرها الأمنية التي وصفها بـ”البالية” التي تقل عن منافسيها.

وقال “إيان ليفي” في تصريحات صحفية إن هواوي شركة تصنع أشياء مختلفة جدا عن نظيراتها الغربية، وأن هذا الأمر يعود في جزء منه إلى سرعة نموهم وجزء منه قد يكون ثقافيا، وفق قوله.

وتابع يقول:

ما خلصنا إليه نتيجة لذلك، هو أن الأمن أسوأ وعلينا أن نتصدى لذلك.

يأتي ذلك في حين قرر مجلس الأمن القومي البريطاني في وقت سابق، منع “هواوي” من التعامل مع الأجزاء الأساسية لشبكة الجيل الخامس، والسماح لها بدخول مقيد للأجزاء غير الأساسية.

يُشار أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على “هواوي”، أكبر منتج لمعدات شبكات الهواتف المحمولة في العالم، وحاولت منعها من شراء المنتجات الأميركية، مؤكدة أنها ستحد من تبادل المعلومات مع الحلفاء الذين سيستمرون في استخدام تقنيات الشركة الصينية.

